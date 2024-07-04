Центробанк оценил перспективы снижения инфляции в 2024 году

Постепенное снижение инфляции в России начнется к концу лета. Рост цен достигнет пика в июле, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24». Его процитировало РИА «Новости» .

Представитель регулятора объяснил достижение пиковых значений инфляции тем, что именно в июле повысили тарифы ЖКХ. Он сказал, что это сильно скажется на годовом показателе. В дальнейшем, по словам Заботкина, по мере ужесточения денежно-кредитных условий и исключения из расчетов данных за август–ноябрь прошлого года ситуация стабилизируется.

«Мы рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции, начиная с августа-сентября», — сказал он.

Заботкин допустил, что на ближайшем заседании Центробанка вновь обсудят повышение ключевой ставки до 17% или 18% годовых. Индексацию рассматривали в июне, но решили четвертый раз подряд сохранить ставку на уровне 16%.