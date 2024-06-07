ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% четвертый раз подряд

Фото: РИА «Новости»

Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений, на уровне 16% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ отметили, что темпы прироста цен перестали снижаться и находятся в пределах значений первого квартала 2024 года.  Рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения услуг и товаров.

«Центральный банк допускает вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели необходим более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем изначально планировалось в апреле», — отметили в пресс-службе.

Также в регуляторе добавили, что инфляция вернется к цели в 2025 году c учетом текущей проводимой денежно-кредитной политики и будет находиться в пределах 4% в дальнейшем.

Ранее экономист рассказал россиянам,как спасти сбережения от инфляции.

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