ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% четвертый раз подряд

Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений, на уровне 16% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ отметили, что темпы прироста цен перестали снижаться и находятся в пределах значений первого квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения услуг и товаров.

«Центральный банк допускает вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели необходим более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем изначально планировалось в апреле», — отметили в пресс-службе.

Также в регуляторе добавили, что инфляция вернется к цели в 2025 году c учетом текущей проводимой денежно-кредитной политики и будет находиться в пределах 4% в дальнейшем.

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