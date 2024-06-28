Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля
Льготную ипотеку полностью отменят с 1 июля 2024 года
С середины лета 2024 года в России вступит в силу пакет новых законов. К примеру, власти проведут индексацию пенсий, повысят тарифы за ЖКХ и отменят льготную ипотеку для всех категорий граждан. Какие еще нововведения ждут россиян, разбирался 360.ru.
Отмена льготной ипотеки
С 1 июля 2024-го в России отменят все виды льготной ипотеки. Ранее ее предоставляли семьям в новостройках, а государство выплачивало 8% за заемщика.
Среди причин называли:
- выполнение целей по поддержке сферы строительства;
- повышение доступности жилья на первичном рынке недвижимости;
- увеличение разрыва между ценами на первичном и вторичном рынках недвижимости;
- заемщики начали злоупотреблять программой и использовать ее с целью инвестиций.
Повышение тарифов на услуги ЖКУ
Услуги ЖКУ подорожают с 1 июля. В каждом регионе будет свой процент индексации, однако в среднем стоимость увеличится на 9,8%.
Полную таблицу с изменениями по каждому субъекту установило правительство России. С ними можно ознакомиться по ссылке.
Например, в Москве платежи вырастут на 11%, в Санкт-Петербурге — на 9,8%, в Подмосковье — на10,7%, Калининградской области — на 13%, Сахалинской — на 6,2%, в Тамбовской — на 9,9%.
Отмена банковских комиссий за оплату ЖКХ
С июля отменят банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ для некоторых категорий граждан. К ним относят:
- пенсионеров;
- инвалидов;
- ветеранов боевых действий;
- многодетные семьи;
- членов семей погибших участников ВОВ или боевых действий;
- членов семей умерших ветеранов с инвалидностью.
Комиссии не будут брать не только за оплату по квитанции, но и за пени и штрафы. Для получения льготы необходимо предоставить документ, удостоверяющий статус абонента.
Повышение госпошлин для получения загранпаспорта
С 1 июля в России увеличат госпошлину для загранпаспорта. Теперь для получения документа нового образца на 10 лет на гражданина до 14 лет придется заплатить три тысячи рублей вместо 2,5 тысячи, старше 14 лет — шесть тысяч вместо пяти.
Расценки на документы старого образца, то есть без электронного носителя информации и сроком на пять лет, останутся прежними. Родителям детей до 14 лет нужно будет заплатить тысячу рублей, а взрослым и подросткам старше 14 лет — две.
Жителям Калининграда и области загранпаспорта старого и нового образцов по-прежнему будут делать бесплатно.
Заявку на оформление удобнее всего подать через портал «Госуслуги» или в МФЦ.
Повышение зарплат учителей и врачей
Со второго летнего месяца работникам бюджетной сферы проиндексируют заработную плату. Правило распространится на сотрудников в области здравоохранения и образования.
Прибавку получат наставники, руководители, учителя и медработники.
Индексация пенсий
С июля пенсии некоторых граждан проиндексируют. Повышение ожидает следующие категории:
- Россияне от 80 лет. Их пенсии увеличат с 8134,88 до 16 268,66 рубля, то есть выплата увеличится вдвое. Это произойдет автоматически;
- Пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность. Для повышения выплат гражданину нужно подать заявление в Социальный фонд России;
- Военные пенсионеры, проживавшие в новых регионах страны по состоянию на 30 сентября 2022 года, и члены их семей. Для увеличения пенсии следует подать заявление на ее перерасчет.
Пенсионные накопления
В июле в России изменятся правила выдачи всей суммы накопительной части пенсии. Теперь размер ежемесячной выплаты должен составлять 10% или менее от прожиточного минимума пенсионера. В этом году он равен 13 290 рублей.
Для расчета будут учитывать накопленную сумму и период дожития по нормам правительства.
К примеру, пенсионер скопил на лицевом счете 300 тысяч рублей. Выплата ему каждый месяц в течение 22 лет составит менее 1200 рублей. Эта сумма меньше прожиточного минимума, поэтому гражданин имеет право на единовременную выплату всех пенсионных сбережений.
Новые правила для должников
С 1 июля 2024 года исполнительное производство против должников будут закрывать при двух сценариях:
- Если гражданин погасил долг. В этом случае исполнительное производство должны завершить в течение трех дней;
- Если у россиянина с задолженностью нет имущества, которое можно взыскать в счет уплаты долга. Тогда исполнительное производство также должны закрыть в течение трех дней.
Кроме того, для погашения микрозаймов платежная система «Мир» с июля введет комиссию 0,5%. Ранее комиссии по таким платежам зависели от типа карт, сейчас они едины.
Рост цен на крепкий алкоголь
С июля 2024 года вырастут минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Так, розничная цена водки составит 299 рублей, а оптовая — 246, коньяка — 556 и 427 рублей соответственно, бренди — 403 и 311 рублей.
Теперь на спиртные напитки объемом 500 миллилитров и более нельзя устанавливать расценки ниже приведенных показателей с учетом НДС. Правило распространится на гостиницы и отели, где продают алкоголь.
Другие важные изменения с июля 2024 года
С 4 июля этого года в России начнут по-новому рассчитывать размер пособия по безработице. Для этого будут учитывать средний заработок до постановки на учет в Центр занятости.
Ранее в расчет брали последние три месяца перед месяцем постановки на учет, теперь — последние три месяца перед увольнением. Исключением посчитают уволенных с военной службы по призыву.
Если в этот период работник уходил на больничный или в отпуск, то срок учета увеличат до года. Если работник отработал менее месяца из-за ухода в декретный отпуск или по другой причине, то будут рассчитывать средний заработок по фактически отработанному времени.
С 24 июля 2024 года в России банки обяжут возмещать клиентам деньги, потерянные со счетов из-за действий мошенников. Есть ряд условий:
- банк не направил клиенту уведомление на перевод средств;
- клиент потерял карту или доступ к счету;
- банк допустил перевод на счет, который находится в специальной базе Центробанка.
Если все условия соблюдены, клиент может составить обращение в кредитную организацию на возврат денег. Украденную сумму вернут в течение 30 дней.