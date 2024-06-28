Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Услуги ЖКУ подорожают с 1 июля. В каждом регионе будет свой процент индексации, однако в среднем стоимость увеличится на 9,8%.

Полную таблицу с изменениями по каждому субъекту установило правительство России. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Например, в Москве платежи вырастут на 11%, в Санкт-Петербурге — на 9,8%, в Подмосковье — на10,7%, Калининградской области — на 13%, Сахалинской — на 6,2%, в Тамбовской — на 9,9%.