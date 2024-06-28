Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Льготную ипотеку полностью отменят с 1 июля 2024 года

Фото: Freepik

С середины лета 2024 года в России вступит в силу пакет новых законов. К примеру, власти проведут индексацию пенсий, повысят тарифы за ЖКХ и отменят льготную ипотеку для всех категорий граждан. Какие еще нововведения ждут россиян, разбирался 360.ru.

Отмена льготной ипотеки

С 1 июля 2024-го в России отменят все виды льготной ипотеки. Ранее ее предоставляли семьям в новостройках, а государство выплачивало 8% за заемщика.

Среди причин называли:

  • выполнение целей по поддержке сферы строительства;
  • повышение доступности жилья на первичном рынке недвижимости;
  • увеличение разрыва между ценами на первичном и вторичном рынках недвижимости;
  • заемщики начали злоупотреблять программой и использовать ее с целью инвестиций.
Фото: Unsplash

Повышение тарифов на услуги ЖКУ

Услуги ЖКУ подорожают с 1 июля. В каждом регионе будет свой процент индексации, однако в среднем стоимость увеличится на 9,8%.

Полную таблицу с изменениями по каждому субъекту установило правительство России. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Например, в Москве платежи вырастут на 11%, в Санкт-Петербурге — на 9,8%, в Подмосковье — на10,7%, Калининградской области — на 13%, Сахалинской — на 6,2%, в Тамбовской — на 9,9%.

Фото: Freepik

Отмена банковских комиссий за оплату ЖКХ

С июля отменят банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ для некоторых категорий граждан. К ним относят:

  • пенсионеров;
  • инвалидов;
  • ветеранов боевых действий;
  • многодетные семьи;
  • членов семей погибших участников ВОВ или боевых действий;
  • членов семей умерших ветеранов с инвалидностью.

Комиссии не будут брать не только за оплату по квитанции, но и за пени и штрафы. Для получения льготы необходимо предоставить документ, удостоверяющий статус абонента.

Фото: Freepik

Повышение госпошлин для получения загранпаспорта

С 1 июля в России увеличат госпошлину для загранпаспорта. Теперь для получения документа нового образца на 10 лет на гражданина до 14 лет придется заплатить три тысячи рублей вместо 2,5 тысячи, старше 14 лет — шесть тысяч вместо пяти.

Расценки на документы старого образца, то есть без электронного носителя информации и сроком на пять лет, останутся прежними. Родителям детей до 14 лет нужно будет заплатить тысячу рублей, а взрослым и подросткам старше 14 лет — две.

Жителям Калининграда и области загранпаспорта старого и нового образцов по-прежнему будут делать бесплатно.

Заявку на оформление удобнее всего подать через портал «Госуслуги» или в МФЦ.

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Повышение зарплат учителей и врачей

Со второго летнего месяца работникам бюджетной сферы проиндексируют заработную плату. Правило распространится на сотрудников в области здравоохранения и образования.

Прибавку получат наставники, руководители, учителя и медработники.

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Индексация пенсий

С июля пенсии некоторых граждан проиндексируют. Повышение ожидает следующие категории:

  • Россияне от 80 лет. Их пенсии увеличат с 8134,88 до 16 268,66 рубля, то есть выплата увеличится вдвое. Это произойдет автоматически;
  • Пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность. Для повышения выплат гражданину нужно подать заявление в Социальный фонд России;
  • Военные пенсионеры, проживавшие в новых регионах страны по состоянию на 30 сентября 2022 года, и члены их семей. Для увеличения пенсии следует подать заявление на ее перерасчет.
Фото: Freepik

Пенсионные накопления

В июле в России изменятся правила выдачи всей суммы накопительной части пенсии. Теперь размер ежемесячной выплаты должен составлять 10% или менее от прожиточного минимума пенсионера. В этом году он равен 13 290 рублей.

Для расчета будут учитывать накопленную сумму и период дожития по нормам правительства.

К примеру, пенсионер скопил на лицевом счете 300 тысяч рублей. Выплата ему каждый месяц в течение 22 лет составит менее 1200 рублей. Эта сумма меньше прожиточного минимума, поэтому гражданин имеет право на единовременную выплату всех пенсионных сбережений.

Фото: Freepik

Новые правила для должников

С 1 июля 2024 года исполнительное производство против должников будут закрывать при двух сценариях:

  • Если гражданин погасил долг. В этом случае исполнительное производство должны завершить в течение трех дней;
  • Если у россиянина с задолженностью нет имущества, которое можно взыскать в счет уплаты долга. Тогда исполнительное производство также должны закрыть в течение трех дней.

Кроме того, для погашения микрозаймов платежная система «Мир» с июля введет комиссию 0,5%. Ранее комиссии по таким платежам зависели от типа карт, сейчас они едины.

Фото: Freepik

Рост цен на крепкий алкоголь

С июля 2024 года вырастут минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Так, розничная цена водки составит 299 рублей, а оптовая — 246, коньяка — 556 и 427 рублей соответственно, бренди — 403 и 311 рублей.

Теперь на спиртные напитки объемом 500 миллилитров и более нельзя устанавливать расценки ниже приведенных показателей с учетом НДС. Правило распространится на гостиницы и отели, где продают алкоголь.

Фото: Freepik

Другие важные изменения с июля 2024 года

С 4 июля этого года в России начнут по-новому рассчитывать размер пособия по безработице. Для этого будут учитывать средний заработок до постановки на учет в Центр занятости.

Ранее в расчет брали последние три месяца перед месяцем постановки на учет, теперь — последние три месяца перед увольнением. Исключением посчитают уволенных с военной службы по призыву.

Если в этот период работник уходил на больничный или в отпуск, то срок учета увеличат до года. Если работник отработал менее месяца из-за ухода в декретный отпуск или по другой причине, то будут рассчитывать средний заработок по фактически отработанному времени.

Фото: Freepik

С 24 июля 2024 года в России банки обяжут возмещать клиентам деньги, потерянные со счетов из-за действий мошенников. Есть ряд условий:

  • банк не направил клиенту уведомление на перевод средств;
  • клиент потерял карту или доступ к счету;
  • банк допустил перевод на счет, который находится в специальной базе Центробанка.

Если все условия соблюдены, клиент может составить обращение в кредитную организацию на возврат денег. Украденную сумму вернут в течение 30 дней.

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

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