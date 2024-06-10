Центробанк допустил резкое повышение ключевой ставки
ЦБ: при необходимости ключевую ставку поднимут более чем на 100 базисных пунктов
Банк России допустил существенное повышение ключевой ставки. Заявление сделал зампред Центробанка Кирилл Тремасов, сообщил «Коммерсант».
Тремасов допустил увеличение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов, если в такой мере будет необходимость.
«Это вопрос, который как раз являлся одной из важных точек дискуссии на последнем совете директоров: прошли мы этот пик или нет», — отметил он.
После поднятия ставки до 16% рост цен замедлился, добавил зампред Банка России. ЦБ сохранил ее на этом уровне в четвертый раз подряд. Рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения услуг и товаров.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала главные задачи для экономики России. Одна из них — удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.