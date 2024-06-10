Центробанк допустил резкое повышение ключевой ставки

ЦБ: при необходимости ключевую ставку поднимут более чем на 100 базисных пунктов

Тремасов допустил увеличение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов, если в такой мере будет необходимость.

«Это вопрос, который как раз являлся одной из важных точек дискуссии на последнем совете директоров: прошли мы этот пик или нет», — отметил он.

После поднятия ставки до 16% рост цен замедлился, добавил зампред Банка России. ЦБ сохранил ее на этом уровне в четвертый раз подряд. Рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения услуг и товаров.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала главные задачи для экономики России. Одна из них — удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.