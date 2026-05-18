Россиянам рассказали о самых безопасных способах хранения денег

В МВД назвали банковские счета и вклады безопасным способом хранения денег

Банковские счета и вклады являются самыми безопасными способами хранения денег. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев.

«Хранение денег на банковских счетах — один из самых безопасных вариантов, но главная линия обороны — это бдительность граждан», — сказал он.

По словам Горяева, защититься от телефонных мошенников также помогает установление самозапрета на оформление сим-карт и выдачу кредитов.

Ранее в МВД рассказали, как мошенники маскируют массовые рассылки в мессенджерах. Аферисты используют символы разных алфавитов, нестандартные знаки и смешанный регистр, чтобы обходить автоматическую защиту приложений.