Микрофинансовые организации (МФО) в России стали гораздо избирательнее: доля отказов по заявкам на займы выросла с 56% до 66% всего за год. Как сообщает URA.RU со ссылкой на данные НБКИ, в зоне риска оказались 80% новых клиентов, которым теперь сложнее получить деньги.

Экономист Дмитрий Абзалов в интервью «Ридусу» объяснил, к чему ведет такая политика. По его словам, когда легальные МФО закрывают двери, люди в поисках денег уходят в «серую» зону — к черным кредиторам. Там нет никаких законов и защиты, а долги превращаются в ловушку.

Абзалов подчеркнул, что микрофинансовые организации изначально создавались как инструмент «перехватить до зарплаты», а не для долгосрочных обязательств.

«Микрофинансовые организации нужны, чтобы человек мог занять деньги в небольших объемах, а не использовал данный инструмент в долгосрочном периоде. Однако из-за роста отказов по кредитам и кабальных практик МФО люди перетекают туда и нередко не могут выбраться», — добавил экономист.