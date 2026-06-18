Депутат Госдумы рассказал, как установить самозапрет на кредиты

Россияне самостоятельно могут оформить запрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуги». Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов, уточнив, что такой механизм распространяется на потребкредиты, кредитные карты и микрозаймы.

«Но не действует на ипотеки, кредиты под залог автомобиля или недвижимости, образовательные кредиты с господдержкой, так как для их получения необходимо предоставление дополнительных документов», — предупредил парламентарий.

Колунов добавил, что можно оформить полный и частичный самозапрет. В первом случае он будет действовать на оформление займов в банках и в МФО, причем и очно, и онлайн. Во втором можно будет уточнить параметры, запретив оформление кредитов только в банках или только в МФО.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова предупредила об изменении правил кредитования в России с 1 июля.