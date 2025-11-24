ЦБ встал на сторону банков в их конфликте с маркетплейсами

Центробанк встал на сторону крупных банков в конфликте с маркетплейсами из-за скидок. Интернет-площадки предлагают покупателям специальные условия через свои финансовые подразделения. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина считает такие действия недобросовестными. Она предложила министру экономики Максиму Решетникову запретить онлайн-платформам продавать банковские продукты на их собственных сайтах, сообщил «Коммерсант» .

Она предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты и подключить Федеральную антимонопольную службу для контроля этого процесса.

«Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги — это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений», — отмечала ранее Набиуллина.

Глава ЦБ также выступает за запрет продажи на маркетплейсах продуктов дочерних банков, которые, по мнению Набиуллиной, имеют неконкурентные преимущества перед другими участниками рынка.

В Минэкономики сообщили «Коммерсанту», что письмо ЦБ прорабатывается. В ведомстве подчеркивают, что ограничения на скидки нужно вводить взвешенно. Важно прогнозировать их последствия для продавцов и покупателей, учитывая влияние на всю платформенную экономику.

Банки и маркетплейсы вступили в спор о добросовестной конкуренции в вопросе инвестирования в скидки и цены товаров. Адвокат Александр Почуев отметил, что позиция крупных банков обусловлена тем, что некоторые торговые площадки заходят слишком далеко в своих дисконтных программах.

Ранее Ozon раскритиковал идею банков запретить скидки на маркетплейсах, а «Яндекс Маркет» предложил банкам сотрудничество.