«Яндекс Маркет» предложил банкам сотрудничество по скидкам на маркетплейсах

«Яндекс Маркет» предложил банкам диалог по вопросу скидочной политики маркетплейсов. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе компании.

«Наша общая задача — найти сбалансированный подход, который будет поддерживать развитие торговли в интересах покупателей и продавцов, но при этом не приведет к ограничению конкуренции», — подчеркнули представители торговой площадки.

Ранее главы пяти крупнейших российских банков предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы, кроме собственной продукции и социально важных товаров.

Эту идею раскритиковали как сами представители Ozon и Wildberries, так и, например, бизнесмен Олег Дерипаска, призвавший банки перестать «плакаться» и привлекать клиентов скидками, а не борьбой с конкурентами.