Ozon раскритиковал идею банков запретить скидки на маркетплейсах

Идея банков запретить скидки и бонусы на маркетплейсах ударит по сотням тысяч продавцов и десяткам миллионов покупателей. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе Ozon.

«Это вырастит цены как минимум для 85 миллионов жителей страны и сдержит рост бизнесов сотен тысяч предпринимателей», — говорится в заявлении маркетплейса.

При этом сами банки открыто продвигают собственные программы кешбэков. Представители компании отметили, что предлагали банкам на равных участвовать в ее программе лояльности, чтобы сделать цены для миллионов россиян более привлекательными, и некоторые заинтересовались предложением.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким назвала идею запретить цифровым платформам предоставлять скидки покупателям при оплате картами принадлежащих им банков циничным уничтожением конкурентов, которое только спровоцирует разгон инфляции.