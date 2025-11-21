Ozon раскритиковал идею банков запретить скидки на маркетплейсах

Фото: РИА «Новости»

Идея банков запретить скидки и бонусы на маркетплейсах ударит по сотням тысяч продавцов и десяткам миллионов покупателей. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе Ozon.

«Это вырастит цены как минимум для 85 миллионов жителей страны и сдержит рост бизнесов сотен тысяч предпринимателей», — говорится в заявлении маркетплейса.

При этом сами банки открыто продвигают собственные программы кешбэков. Представители компании отметили, что предлагали банкам на равных участвовать в ее программе лояльности, чтобы сделать цены для миллионов россиян более привлекательными, и некоторые заинтересовались предложением.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким назвала идею запретить цифровым платформам предоставлять скидки покупателям при оплате картами принадлежащих им банков циничным уничтожением конкурентов, которое только спровоцирует разгон инфляции.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте