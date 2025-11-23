Адвокат Почуев рассказал, что ФАС может изменить способ оплаты на маркетплейсах

Банки и маркетплейсы вступили в спор о добросовестной конкуренции в вопросе инвестирования в скидки и цены товаров. Об этом сообщил эксперт в области антимонопольного регулирования, адвокат Александр Почуев в интервью сайту телеканала «Звезда» .

Специалист отметил, что Федеральная антимонопольная служба активно контролирует рынки и выдает предписания. По его мнению, конфликт между маркетплейсами и банками приведет к конструктивному решению, и потребителям станут более доступны скидочные системы маркетплейсов и платежные системы, выбираемые самими потребителями.

Почуев добавил, что позиция крупных банков по вопросу дисконтов на маркетплейсах обусловлена тем, что некоторые торговые площадки заходят слишком далеко в своих дисконтных программах.