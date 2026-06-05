Греф на ПМЭФ дал прогноз на курс доллара к концу года

Курс доллара к концу года составит 84-85 рублей. Такой прогноза в кулуарах Петербургского международного экономического форума дал глава Сбербанка Герман Греф.

«Наш сегодняшний прогноз — 84-85 [рублей за доллар] на конец года, но этот прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть», — заявил Греф.

На деловом завтраке глава Сбербанка заявил, что в России традиционные или инерционные факторы экономического роста подходят к исчерпанию. Греф отметил, что, несмотря на низкий уровень безработицы и высокую загрузку производственных мощностей, производительность труда не увеличивается теми темпами, которые способны компенсировать эти факторы.

В конце февраля Греф заявлял, что к концу года доллар будет стоить 85–90 рублей по официальной версии, по его личной оценке — 95–100 рублей за доллар. По его словам, на динамику курса доллара к рублю влияют изменения платежного баланса, цены на нефть и корректировка бюджетного правила.