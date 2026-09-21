Финансист Лабода предсказал колебания курса доллара до 86 рублей на этой неделе

Член РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода заявил «Известиям» , что на текущей неделе курс доллара может достичь 86 рублей. При этом евро может колебаться в пределах 95,80–99 рублей, а юань — 12,20–12,80 рубля.

По данным Центрального банка России на 19 сентября, официальный курс доллара составляет 84,1 рубля, евро — 96,6 рубля, юань — 12,5 рубля. На 21 сентября курс юаня оставался около отметки 12,5 рубля по данным Московской биржи.

Лобода отметил, что несмотря на текущую стабильность рубля, ситуация остается неустойчивой. На движение рубля влияют стоимость нефти Urals, события на Ближнем Востоке, бюджетные и инфляционные риски.

Эксперт подчеркнул, что наиболее вероятным сценарием на ближайшую неделю является выход доллара из текущего диапазона. Если рубль укрепится, доллар может снизиться до 82,64 рубля. Однако более вероятным Лобода считает движение в сторону 85,29 рубля. В среднесрочной перспективе ориентир остается около 90 рублей за доллар. К концу года при ухудшении бюджетной и инфляционной ситуации курс может превысить 95 рублей.