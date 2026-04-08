Стоимость нефти рухнула на 16% после заключения перемирия между Ираном и США

Стоимость нефти рухнула на 16% после заключения перемирия между США и Ираном. Об этом сообщил РБК .

Минимально цена Brent падала до 91,7 доллара за баррель. На 20% снизилась цена на газ.

На фоне новостей о перемирии упали акции российских нефтегазовых компаний: «Роснефть» подешевела на 5,22%, «Башнефть» — на 4,02%, «Татнефть» — на 5,2%, «Сургутнефтегаз» — на 1,35%.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану гибелью целой цивилизации. В ответ постпред страны при ООН Амир Саид Иравани назвал такие заявления недопустимыми.

Тегеран предложил Вашингтону свой вариант плана по мирному урегулированию конфликта, и США приняли эти требования. Стороны назначили дату и место переговоров: они пройдут 10 апреля в Исламабаде, столице Пакистана.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предрек Европе жизнь в режиме строгой экономии, так как нефть больше не будет дешевой.