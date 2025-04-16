Стюардесса в России два года прогуливала работу за 100 тысяч рублей в месяц

Сотрудница авиакомпании «Россия» с ноября 2022 года ни разу не появилась на работе благодаря больничным и отпускам. Все это время она получала по 100 тысяч рублей в месяц, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина» .

Старшей бортпроводнице-инструктору 56 лет, формально она проработала у перевозчика более 20 лет. Однако фактически за последние два года стюардесса не совершила ни одного рейса. Она отдохнула на законных основаниях, оформив 750 дней больничных и 239 дней отпуска.

Полное отсутствие работы не помешало женщине получать по 100 тысяч рублей ежемесячно. «Россия» выплачивала ей отпускные, а государство — больничные.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о зарплате домохозяйкам на уровне прожиточного минимума. Депутат Светлана Бессараб заявила, что эта инициатива нанесет ущерб российской экономике, и предупредила, что в бюджете нет денег на такие траты.