Стюардесса в России два года прогуливала работу за 100 тысяч рублей в месяц

Сотрудница авиакомпании «Россия» с ноября 2022 года ни разу не появилась на работе благодаря больничным и отпускам. Все это время она получала по 100 тысяч рублей в месяц, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».
Старшей бортпроводнице-инструктору 56 лет, формально она проработала у перевозчика более 20 лет. Однако фактически за последние два года стюардесса не совершила ни одного рейса. Она отдохнула на законных основаниях, оформив 750 дней больничных и 239 дней отпуска.
Полное отсутствие работы не помешало женщине получать по 100 тысяч рублей ежемесячно. «Россия» выплачивала ей отпускные, а государство — больничные.
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