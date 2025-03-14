«На 99,9% не пройдет». Что не так с предложением платить домохозяйкам зарплату

В Госдуму внесли законопроект о ежемесячной выплате домохозяйкам в размере прожиточного минимума. Если закон примут, то россияне смогут рассчитывать на 19 329 рублей в месяц. И главное — работа по дому пойдет в трудовой стаж. Однако в разговоре с ведущей 360.ru Региной Ореховой член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что она на 99,99% уверена в том, что инициативу не примут.

По ее словам, предложение подразумевает не только женщин, но и мужчин, которые ведут домашнее хозяйство.

«Но уверена на 99,9% в том, что инициатива не пройдет. Потому что, во-первых, у нас на это не предусмотрены средства, во-вторых, это нанесет серьёзный ущерб экономике», — подчеркнула депутат.

Она предложила представить, что женщинам, особенно самозанятым, сейчас предложат просто сидеть дома, занимаясь бытовыми вопросами, и получать зарплату от государства. Экономика в этом случае сразу же недосчитается очень многих людей.

«А у нас сегодня такая ситуация сложилась, что исторический минимум показателя безработицы и колоссальная потребность в кадрах. Поэтому сегодня из экономики выпустить женщин — это просто как-то странно даже звучит. А потом за счет кого такой банкет сделать?» — поинтересовалась Бессараб.

Депутат напомнила, что все работающие россияне платят налоги, которые идут на пенсии и пособия. Все эти потребности успешно закрываются, но дополнительно выделить средства, по оценкам экспертов порядка 70 миллиардов, достаточно сложно.