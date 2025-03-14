Российским домохозяйкам предложили платить зарплату

В России разработали законопроект о выплатах в размере прожиточного минимума для россиян, занятых домашним хозяйством. Документы подготовили для рассмотрения в Госдуме, сообщил ТАСС .

В пояснительной записке к проекту говорится, что ежемесячную зарплату нужно установить в размере прожиточного минимума. Такая мера поддержки рассчитана на тех, кто постоянно проживает в России с членами семьи и на его плечах полностью лежит ведение домашнего хозяйства.

Под термином «домашнее хозяйство» авторы проекта подразумевают приготовление еды, стирку, шитье, уход за одеждой, обувью и уборку жилья. Сюда также предложили внести затраты времени на покупку продуктов, товаров и услуг, уход за детьми и пожилыми родителями.

Ранее сообщалось, что выплаты по больничному для россиян выросли до 5,7 тысячи рублей в день. По мнению финансовых экспертов, в будущем планируется дальнейшая индексация пособий.