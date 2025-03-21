Россияне назвали комфортной пенсию в 100 тысяч рублей

Чем больше зарабатывает респондент, тем более высокую пенсию он намерен получать в будущем. Порядка 82% россиян с доходом от 200 тысяч рублей назвали минимально достаточной для жизни выплаты от 45 тысяч рублей, еще 72% россиян с таким доходом назвали комфортной пенсию в 100 тысяч рублей.

При этом 28% респондентов с зарплатой до 30 тысяч рублей считают минимально достаточной пенсию от 26 до 35 тысяч, а 38% опрошенных назвали комфортной выплату в 61-100 тысяч рублей.

И работающие, и неработающие пенсионеры вне зависимости от дохода сочли комфортной выплату от 30 до 100 тысяч рублей. Аналитики объяснили это тем, что люди старшего возраста в отличие от молодого поколения не привержены высокой интенсивности потребления.

Ранее россиянам объяснили, как рассчитывается размер досрочной пенсии. Для этого нужно использовать формулу: фиксированная выплата плюс стоимость индивидуальных пенсионных баллов.