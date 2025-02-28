Стало известно, кто получит накопительную пенсию в 2025 году

Сорокина: накопительную пенсию получат мужчины в 60 лет и женщины в 55

Россияне смогут забрать накопительную пенсию, перечисленную работодателями до 2014 года. Сделать это можно по заявлению в Социальный фонд, сообщила агентству «Прайм» завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Работодатели в обязательном порядке делали взносы в накопительную систему с 2002 по 2013 годы. Сорокина сообщила, что до 2005 года откладывались деньги мужчин, родившихся начиная с 1953 года, и женщин с 1957 года рождения и моложе, затем — работников 1967 года рождения и младше.

В рамках пенсионной реформы возраст получения накопительной пенсии не изменился, в отличие от страховой. Мужчины, по словам сотрудницы зафкафедрой РУДН, смогут получить свои деньги с 60 лет, а женщины — с 55 лет. В 2025 году это мужчины 1965 года рождения и женщины 1970 года.

Сорокина предупредила, что одним переводом Соцфонд выдаст сумму меньше 412 тысяч рублей. В обратном случае ее поделят на части.

Размер будущей пенсии можно увеличить, если самостоятельно делать взносы в систему пенсионного страхования. Основатель компании «Страховой брокер Amsec24» Антон Мельцов посоветовал использовать накопительное страхование жизни.