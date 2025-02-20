Финансист Мельцов: перечисление дополнительных взносов в систему ОПС поможет увеличить пенсию

Увеличение пенсии возможно через самостоятельные взносы в систему обязательного пенсионного страхования (ОПС). Об этом рассказал основатель компании «Страховой брокер Amsec24» Антон Мельцов в интервью «ФедералПресс».
Специалист предложил использовать накопительное страхование жизни, которое совмещает страхование и капитализацию выплат. Инвестиции в акции, облигации и паевые инвестиционные фонды также могут принести дополнительный доход, но требуют тщательной оценки рисков.
После выхода на пенсию многие продолжают работать, получая дополнительную прибыль и сохраняя активность. Поддержку могут предложить работодатели через корпоративные пенсионные программы и государство через программу софинансирования пенсий, резюмировал Мельцов.
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