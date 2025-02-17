От 15 лет стажа и десятки баллов. Что нужно для хорошей пенсии и как ее рассчитать?

В России есть два вида пенсий — страховая и накопительная. У кого-то выплаты формируются только за счет страховой части, у кого-то — за счет страховой и накопительной. Как заработать хорошую пенсию — в материале 360.ru.

Взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете в Социальном фонде в виде гарантированных государством прав, но деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Накопительная часть представляет собой накопления, сформированные за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Такой вид выплаты предназначен для россиян 1967 года рождения и моложе, если они до конца 2015-го сделали выбор в ее пользу.

Страховая пенсия состоит из отчислений в Социальный фонд России, поступающих от работодателя с официальной зарплаты.

отправить заявление почтой, но тогда его нужно заверить у нотариуса.

заказать извещение о состоянии лицевого счета через «Госуслуги» или на сайте СФР;

Каждому сотруднику за время его официальной работы начисляют так называемые пенсионные коэффициенты. Их количество зависит от суммы страховых взносов и стажа. Вся информация о пенсионных накоплениях есть в СФР. Получить данные из лицевого счета можно бесплатно.

Сколько нужно баллов для хорошей пенсии

В 2025 году для назначения страховой пенсии требуется минимум 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Для сравнения: в 2024-м для начисления страховой пенсии требовалось 28,2 пенсионных балла, условия по стажу были те же.

По его словам, ИПК представляет собой количество баллов, которое дается за каждый календарный год, учтенный в страховой стаж. За полностью отработанный год начисляется максимум 10 баллов.

«Таким образом, если гражданин вышел на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составила 11 886,89 рубля», — рассказал эксперт.

Для заработка пенсионных баллов необходим официальный доход. Чем он выше, тем больше с него начисляется. В некоторых случаях пенсионные балы можно докупить, для этого необходимо заключить с Социальным фондом договор о добровольном пенсионном страховании и уплатить за себя взносы.

Это могут сделать неработающие россияне, те, кто трудится за границей, самозанятые, индивидуальные предприниматели, адвокаты и другие специалисты, занимающиеся частной практикой.