От 15 лет стажа и десятки баллов. Что нужно для хорошей пенсии и как ее рассчитать?
В России есть два вида пенсий — страховая и накопительная. У кого-то выплаты формируются только за счет страховой части, у кого-то — за счет страховой и накопительной. Как заработать хорошую пенсию — в материале 360.ru.
Как формируется пенсия
Страховая пенсия состоит из отчислений в Социальный фонд России, поступающих от работодателя с официальной зарплаты.
Накопительная часть представляет собой накопления, сформированные за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Такой вид выплаты предназначен для россиян 1967 года рождения и моложе, если они до конца 2015-го сделали выбор в ее пользу.
Взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете в Социальном фонде в виде гарантированных государством прав, но деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Что такое пенсионные коэффициенты и где их посмотреть
Страховую пенсию рассчитывают по формуле:
Страховая пенсия = сумма пенсионных коэффициентов (баллов) x стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии + фиксированная выплата.
Каждому сотруднику за время его официальной работы начисляют так называемые пенсионные коэффициенты. Их количество зависит от суммы страховых взносов и стажа. Вся информация о пенсионных накоплениях есть в СФР. Получить данные из лицевого счета можно бесплатно.
Как получить выписку из лицевого счета:
- заказать извещение о состоянии лицевого счета через «Госуслуги» или на сайте СФР;
- лично обратиться в СФР или МФЦ;
- отправить заявление почтой, но тогда его нужно заверить у нотариуса.
Сколько нужно баллов для хорошей пенсии
В 2025 году для назначения страховой пенсии требуется минимум 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Для сравнения: в 2024-м для начисления страховой пенсии требовалось 28,2 пенсионных балла, условия по стажу были те же.
По его словам, ИПК представляет собой количество баллов, которое дается за каждый календарный год, учтенный в страховой стаж. За полностью отработанный год начисляется максимум 10 баллов.
«Таким образом, если гражданин вышел на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составила 11 886,89 рубля», — рассказал эксперт.
Для заработка пенсионных баллов необходим официальный доход. Чем он выше, тем больше с него начисляется. В некоторых случаях пенсионные балы можно докупить, для этого необходимо заключить с Социальным фондом договор о добровольном пенсионном страховании и уплатить за себя взносы.
Это могут сделать неработающие россияне, те, кто трудится за границей, самозанятые, индивидуальные предприниматели, адвокаты и другие специалисты, занимающиеся частной практикой.