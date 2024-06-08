Стало известно число россиян, которым проиндексируют пенсии

Котяков: 7,8 млн работающих пенсионеров проиндексируют пенсию в 2025 году

Фото: РИА «Новости»

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам, что индексация пенсий работающих пенсионеров затронет порядка 7,8 миллиона россиян. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это решение затронет 7,8 миллиона человек. Это те пенсионеры, которые при достижении пенсионного возраста продолжают свою трудовую деятельность», — заявил министр.

По словам Котякова, это решение напрямую повлияет на уровень их зарплаты.

До этого президент РФ Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам уже со следующего года. По его словам, так будет справедливо.

Ранее директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина сообщила, что депутаты Госдумы обсуждают понижение планки пенсионного возраста для представителей двух профессий. Речь идет о работниках пожарной охраны ВС РФ и преподавателях среднего профобразования.

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