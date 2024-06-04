Представителям двух профессий понизят пенсионный возраст в России

Экономист Сорокина: преподавателям СПО и пожарным ВС РФ разрешат пенсию с 50 лет

Фото: Freepik

В Госдуме обсуждают понижение планки пенсионного возраста для преподавателей среднего профессионального образования и работников пожарной охраны Вооруженных сил РФ. Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала агентству «Прайм», с чем связана эта инициатива.

По словам профессора, такой законопроект поможет восполнить пробелы существующего законодательства. Согласно ему, право на досрочную пенсию по выслуге лет имеют педагоги с минимальным стажем 25 лет в детских организациях. Но эта норма касается лишь тех образовательных учреждений, в которых учатся не менее половины детей до 18 лет. Таким образом педагоги среднего профессионального звена под эту категорию не попадают. Преподаватели СПО пытались оспорить это, в том числе, в Верховном суде России.

Аналогичная ситуация с пожарными. Работники государственной противопожарной службы могут досрочно выйти на пенсию по выслуге лет, а их армейские коллеги лишены такой привилегии, хотя и трудятся в таких же неблагоприятных условиях.

Таким образом, инициатива депутатов поможет восстановить справедливость в этих сферах деятельности.

Ранее стало известно, какие категории россиян начнут получать повышенные пенсии с 1 июня.

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