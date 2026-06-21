Средняя пенсия неработающих россиян достигла 25, 8 тысячи рублей
ТАСС: средняя пенсия неработающих россиян выросла до 25 839 рублей
Средний размер пенсии россиян, которые уже ушли на заслуженный отдых, в мае достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом говорят данные Социального фонда, которые изучил ТАСС.
По информации аналитиков, средний размер выплат для неработающих пенсионеров составил 25 839 рублей. За год сумма выросла более чем на 1,8 тысячи рублей: в мае прошлого года показатель находился на уровне 24 тысяч рублей.
Работающие пенсионеры в мае получили чуть меньше — в среднем 23,7 тысячи рублей.
Ранее россиянам назвали регионы с самыми высокими средними пенсиями. В лидерах оказалась Чукотка: в мае там начисляли в среднем 42,2 тысячи рублей. В список самых обеспеченных получателей выплат также вошел ненецкий автономный округ со средним размером пенсии в 38,8 тысячи рублей.