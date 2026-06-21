Средняя пенсия неработающих россиян достигла 25, 8 тысячи рублей

Средний размер пенсии россиян, которые уже ушли на заслуженный отдых, в мае достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом говорят данные Социального фонда, которые изучил ТАСС .

По информации аналитиков, средний размер выплат для неработающих пенсионеров составил 25 839 рублей. За год сумма выросла более чем на 1,8 тысячи рублей: в мае прошлого года показатель находился на уровне 24 тысяч рублей.

Работающие пенсионеры в мае получили чуть меньше — в среднем 23,7 тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали регионы с самыми высокими средними пенсиями. В лидерах оказалась Чукотка: в мае там начисляли в среднем 42,2 тысячи рублей. В список самых обеспеченных получателей выплат также вошел ненецкий автономный округ со средним размером пенсии в 38,8 тысячи рублей.