Названы регионы с самой высокой пенсией

Средняя пенсия на Чукотке, по данным Соцфонда России, превысила 40 тысяч рублей. Это самый высокий показатель в стране, сообщил ТАСС .

В мае пенсионерам на Чукотке начислили в среднем по 42,2 тысячи рублей. В список самых обеспеченных получателей пенсии вошли также жители ненецкого автономного округа, где эта сумма составила 38,8 тысячи рублей.

Выплаты более 37 тысяч рублей получили жители других регионов Дальневосточного, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. На Камчатке средняя пенсия в мае достигла 37,6 тысячи рублей, в Магадане — почти 37,5 тысячи, в Ханты-Мансийском автономном округе — 37,1 тысячи.

Ранее Соцфонд России назвал средний размер пенсии в стране. На 1 мая 2026 года она равнялась 25 399 рублям, что на две тысячи больше прошлогодней суммы.