Силуанов усомнился, что россияне уйдут от налогов при прогрессивном НДФЛ
Глава Минфина Силуанов: россияне не уйдут от налога при прогрессивном НДФЛ
Россияне вряд ли начнут уходить от уплаты налогов после введения прогрессивного НДФЛ. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Мы в начале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений — это принцип того, что наша налоговая система должна быть конкурентоспособной», — отметил министр.
Силуанов засомневался, что люди нарушат закон, ведь за это грозит уголовная ответственность.
В России предложили ввести пятиступенчатую шкалу по НДФЛ с увеличением ставки от 13% до 22%. Изменения начнут действовать с 2025 года. Силуанов ранее подчеркивал, что Минфин подготовил оптимальную и справедливую шкалу налогообложения в ответ на запрос общества. Подробнее о нововведениях в налоговой системе и новых возможностях для россиян — читайте в материале 360.ru.