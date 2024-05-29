Министр финансов связал идею повышения НДФЛ с запросом общества

Минфин подготовил оптимальную и справедливую шкалу налогообложения в ответ на запрос общества. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что в обществе есть запрос на справедливость, и вокруг темы налогов проходило множество дискуссий. В ответ на это ведомство изучило ставки налогообложения в других государствах и подготовило оптимальный вариант, добавил министр. Силуанов отметил, что в системе уже необходимо провести изменения.

«Мы давно не подходили так системно к изменениям, к совершенствованию налогового законодательства», — указал он.

Ранее экономист Валерий Корнеев предположил, что расчет НДФЛ по прогрессивной шкале не внесет серьезных изменений в систему налогообложения. По его словам, граждане с большим торговым оборотом не смогут сокращать налоговые расходы с помощью регистрации большого количества ИП.