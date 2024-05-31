Сегодня 16:47 Налоги: вычеты и кешбэки. Что и когда изменится для россиян Экономист Петрова: все налоговые изменения вступят в силу в 2025 году 0 0 0 Фото: Freepik Деньги

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В России масштабно реформируют налоговую систему. Правительство уже одобрило предложенные Минфином изменения. О том, что и когда изменится для жителей и какие новые возможности у них появятся, 360.ru рассказала предприниматель, кандидат экономических наук Светлана Петрова.

Главные изменения в налогообложении в 2025 году В 2024 году все ставки останутся прежними. Изменения, которые вносятся в налоговое законодательство, начнут действовать с 1 января 2025 года. Станет по-другому рассчитываться НДФЛ.

Семьи с детьми получат право на так называемый налоговый кешбэк.

За сдачу ГТО и диспансеризацию будет полагаться налоговый вычет.

Изменится порядок вычетов по НДФЛ и расчета НДС.

Скорректируется порядок налогообложения для ИП по упрощенной системе налогообложения (УСН).

Вырастет налог на прибыль компаний.

Увеличатся рентные налоги. Как будет рассчитываться НДФЛ в 2024–2025 годах Для доходов 2024 года предел налогообложения остается прежним: при доходах до пяти миллионов рублей в год ставка составит 13%, свыше — 15%. С 1 января 2025 года вступит в силу пятиступенчатая шкала НДФЛ, и размер дохода, который работодатель (или лицо, выплачивающее доходы) облагает налогами, изменится. Ставка 13% сохранится только для доходов до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. Доходы в год считаются нарастающим итогом. Что это означает?

Два миллиона 400 тысяч рублей в год не значит обязательно 200 тысяч в месяц. В общем и целом за год юрлицо, которое будет выплачивать вам доход (это не обязательно зарплата — это могут быть и дивиденды, и проценты, и купоны), будет считать выплаченный вам доход нарастающим итогом: как только ваш доход достигнет 2 миллионов 400 тысяч рублей 1 рубля, этот рубль будет облагаться уже по ставке 15%. Светлана Петрова предприниматель, кандидат экономических наук, инвестор, эксперт по семейному капиталу

Изменение не коснется участников СВО — для них сохраняется прежняя шкала налогообложения. Пять ступеней Сейчас налогообложение доходов физлиц двухступенчатое: 13% либо 15% с доходов, превышающих 416,7 тысячи рублей в месяц либо пять миллионов рублей в год. В дальнейшем ступеней будет пять: Ставка 13% при доходах 2,4 миллиона рублей в год. 15% — для части дохода в диапазоне от 2,4 миллиона до пяти миллионов рублей в год. 18% — для части дохода в диапазоне от пяти миллионов до 20 миллионов рублей в год. 20% — для части дохода в диапазоне от 20 миллионов до 50 миллионов рублей в год. 22% — при доходах свыше 50 миллионов рублей в год. Что изменится в расчете НДФЛ С 2025 года вырастет вычет на второго ребенка. Сейчас на первого и второго он составляет по 1400 рублей, на третьего и последующих — три тысячи. С 2025 года работодатель будет предоставлять такие вычеты в повышенном размере — 1400 рублей на первого, 2800 на второго, на третьего и последующих — шесть тысяч. Сейчас все вычеты предоставляются до наступления доходов 350 тысяч рублей, с 2025 года предел вырастет до 450 тысяч. Фактически работник получит полный вычет за весь год, если его доход не превышает примерно 37,5 тысячи в месяц. Что такое налоговый кешбэк для семей с детьми

Реформа предполагает введение налогового кэшбека. Семьи, у которых двое детей до 18 лет (или до 24, если они учатся на очной форме обучения), смогут по заявлению вернуть часть уплаченного НДФЛ — 7%. То есть если обычно работодатель удерживает с сотрудника 13%, то для таких семей ставка составит 6%, а 7% вернут. Для этого нужно, чтобы доход на каждого члена семьи не превышал полтора прожиточных минимума по каждому региону.

Фото: Freepik

По словам Петровой, для Москвы средний прожиточный минимум на человека в 2024 году — 22 700 рублей, для Петербурга — 16 300, для Чукотки — аж 39 800. Например, в Москве для получения кешбэка прожиточный минимум на человека в семье не должен превышать 34 тысячи. На двух работающих взрослых и двух детей совокупный доход в этом случае составит 136 тысяч в месяц. Если доход московской семьи не превышает эту сумму, то по итогам 2025 года — уже в 2026-м — она сможет через МФЦ или госуслуги подать заявление в Соцфонд России. Он получит данные из налоговой инспекции, посмотрит, сколько было удержано с такой семьи, и в итоге государство вернет ей часть налога.

Среднестатистическая семья в Москве сможет вернуть где-то 105 тысяч рублей за год. Фактически это будет 13-й зарплатой. Светлана Петрова предприниматель, кандидат экономических наук, инвестор, эксперт по семейному капиталу

НДФЛ удерживается при выплате не только зарплаты, но и, например, дивидендов или процентов по вкладам. В этом году предел доходов, в рамках которого удерживалось по 13%, составляет пять миллионов рублей (свыше — по 15%). Для таких налогов сохранится двухступенчатая система налогообложения, но порог снизят: при доходе до двух миллионов 400 тысяч рублей в год ставка будет 13%, свыше — 15%, а других порогов просто не будет. Как получить вычет 6000 рублей за сдачу ГТО и диспансеризацию Такую возможность россияне получат с 1 января 2025 года. Вычет можно получить у своего работодателя. После сдачи норм ГТО человеку выдадут для этого специальный документ. Налоговый вычет составит шесть тысяч рублей в год. Право уменьшить свой НДФЛ у человека будет в течение 12 месяцев. Вернуть можно 13% от суммы: принести справку сразу и снизить НДФЛ на 65 рублей в месяц либо получить назад сразу 780 рублей в конце этих 12 месяцев.

Фото: РИА «Новости»

«Речь идет не о деньгах в чистой сумме шесть тысяч рублей. Это именно налоговый вычет. То есть вот эта сумма не будет обложена налогом из дохода физлиц. В итоге выгода за сдачу норм ГТО составит 780 рублей в год — это 13% с шести тысяч», — пояснила Светлана Петрова. При этом параллельно в течение этих 12 месяцев необходимо пройти диспансеризацию. Пока непонятно, что будет от этого зависеть — возможно, если справку о диспансеризации не принести, работодатель пересчитает НДФЛ в сторону увеличения. Что изменится для имущественных налогов Как доложил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов, регионы и муниципалитеты смогут устанавливать более высокие ставки имущественных налогов по имуществу стоимостью выше 300 миллионов рублей. Предельную ставку для таких имущественных комплексов по решению муниципалитетов можно будет увеличивать с 2% до 2,5%, а для дорогостоящих земельных участков — с 0,3% до 1,5%.

Принцип справедливости будет работать и при использовании уплаченных дополнительных налогов. Все средства, которые будут собраны в бюджетную систему, пойдут на социальные цели, на решение важнейших для людей задач. Спектр расходов, по которым пойдут налоги, касается нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети России». Государство потратит собранные средства на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, проекты по борьбе со сложными заболеваниями и социальную инфраструктуру. Антон Силуанов министр финансов России

Что изменится в налогах на УСН и для самозанятых

Для самозанятых фактически ничего не поменяется. Налог на профессиональный доход от 4% до 6% все так же платится с доходов до 2,4 миллиона рублей. Самозанятым можно быть, только получая доход до этой суммы. Если сумма больше, нужно перевестись в ИП. Отдельно о том, что изменится для индивидуальных предпринимателей, в законопроекте не говорится, но сказано об изменениях в системе упрощенного налогообложения. Ее хотят реформировать: поднять уровень дохода, при котором можно применять УСН, до 450 миллионов рублей (сейчас — 265,8 миллиона рублей). «Ставки будет две, без всяких вариантов и пределов: базовая — 6% при базе „налогообложение дохода“, 15% — при системе налогообложения „доходы минус расходы“. Но компании, которые находятся на УСН, обяжут платить НДС, который сейчас они платить не обязаны. Если оборот компании выше 60 миллионов рублей в год, она будет платить НДС», — пояснила Петрова. Она добавила, что при этом государство предложит такому бизнесу альтернативы. Первый вариант — применять обычную ставку НДС в 20% (иногда применяется ставка 10% для отдельных видов товаров), то есть платить по общим ставкам и полностью вести учет для плательщиков налога. Второй вариант — не вести этот полнообъемный учет, а применять ставку налогообложения по НДС 5% при доходе до 250 миллионов рублей и 7% — от 250 миллионов до 450 миллионов рублей. Например, сейчас компания платит налог в размере 6% с доходов. С 1 января 2025 года она также будет платить 6% со всего своего дохода, заработанного в 2025-м, но с дохода выше 60 миллионов рублей будет обязана платить НДС. Например, если бизнесмены решат не вести налоговый учет в полном объеме, на доходы свыше 60 миллионов рублей к обычной ставке 6% еще добавится ставка 5% НДС. «В общем, налогоплательщикам с УСН надо сесть и серьезно посчитать, что им будет выгоднее. Может быть, уже не выгодно будет оставаться на УСН, если в год оборот больше 60 миллионов рублей», — подытожила кандидат экономических наук.

Фото: Freepik

Что еще изменится в расчете НДС Части малого бизнеса пообещали компенсировать увеличение налогового бремени по НДС. Речь идет о компаниях, которые заняты в сфере обработки и не работают с подакцизными товарами. Им хотят снизить ставку с заработной платы с 15% до 7,6%. Другие изменения в налогообложении Налог на прибыль компании Предполагается увеличить этот налог с 20% до 25%, но при этом продлить действие инвестиционного налогового вычета. Иными словами, позволить компаниям списывать больше затрат и уменьшать прибыль, подталкивая к тому, чтобы больше инвестировать в свои производственные процессы. Рентные налоги Это налоги, которые затрагивают отрасли с высокой рентабельностью, но низкими инвестиционными вложениями. Это, например, добыча железной руды или производство минеральных удобрений. Планируется поднять ставку налога на добычу полезных ископаемых, чтобы больше доходов шло в федеральный бюджет. Увеличение предполагается существенное: для добычи железной руды — на 15%, производства минудобрений — в 2,3 раза. Что такое ЕНП и ЕНС Единый налоговый счет Светлана Петрова упомянула об еще одном изменении — оно вступило в силу еще в 2023 году, но пока не все об этом знают и видят разницу. В тульской налоговой инспекции открыли Единый налоговый счет (ЕНС), и все налоги со всей страны поступают именно на него. До этого каждый платил налоги на счета своей региональной ФНС, открытые в казначействе. Сейчас сбором всех налогов занимается единая налоговая, и все деньги собираются на единый счет. Единый налоговый платеж Налоги на ЕНС налогоплательщик выплачивает с помощью Единого налогового платежа (ЕНП). Если до 2023 года каждый налог платился отдельным платежным поручением и была определенная кодификация, по которой становилось понятно, какой налог уплачен, то сейчас все налоги уплачиваются одним налоговым поручением в составе ЕНП, и все это уплачивается на ЕНС. А дальше уже налоговая инспекция самостоятельно распределяет налоги по видам.