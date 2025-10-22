Силуанов анонсировал индексацию пенсий

Силуанов: выплаты в 2026 году проиндексируют пенсионерам, ветеранам и инвалидам

Правительство повысит выплаты нескольким категориям россиян в 2026 году. Об этом в Госдуме заявил глава Минфина Антон Силуанов, его процитировало РИА «Новости» .

«В проекте бюджета в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств», — отметил он.

Министр финансов уточнил, что на 7,6% проиндексируют выплаты неработающим и работающим пенсионерам. Также пособия пересчитают для ветеранов, инвалидов и обладателей материнского капитала.

По словам Силуанова, минимальный размер оплаты труда в следующем году составит 18 939 рублей. Он уточнил, что к 2030 году МРОТ повысят до 35 тысяч рублей.

Ранее Министерство финансов отложило рассмотрение повышения НДФЛ и налога на роскошь. Силуанов подчеркнул, что идею могут проработать в следующем финансовом году.

По словам министра, введение нового налога не принесет казне «больших денег». Он объяснил, что все основные решения по НДФЛ уже приняли в прошлом году.