«Больших денег не даст». Минфин решил отложить повышение налога на роскошь
Силуанов: в этом году налог на роскошь пересматривать не будут
Министерство финансов России отложило рассмотрение повышения НДФЛ и налога на роскошь как минимум до следующего года. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, его слова привело РИА «Новости».
Министр объяснил, что все основные решения по НДФЛ уже приняли в прошлом году.
«Рассматривали ли мы изменения налогов, в том числе НДФЛ, верхний предел, налога на роскошь? Нет, не рассматривали», — сказал министр.
Силуанов добавил, что возвращаться к этому вопросу сейчас было бы неправильно. Что касается налога на роскошь, то его проработка возможна в будущем.
По словам Силуанова, Минфин может заняться этим направлением, но не в этом финансовом году. Он также отметил, что изменение этого налога «больших денег не даст».
Ранее стало известно, что правительство России не будет менять условия эксперимента с самозанятыми, в частности по вопросам налогообложения, как минимум до его окончания.