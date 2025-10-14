«Больших денег не даст». Минфин решил отложить повышение налога на роскошь

Силуанов: в этом году налог на роскошь пересматривать не будут

Министерство финансов России отложило рассмотрение повышения НДФЛ и налога на роскошь как минимум до следующего года. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, его слова привело РИА «Новости» .

Министр объяснил, что все основные решения по НДФЛ уже приняли в прошлом году.

«Рассматривали ли мы изменения налогов, в том числе НДФЛ, верхний предел, налога на роскошь? Нет, не рассматривали», — сказал министр.

Силуанов добавил, что возвращаться к этому вопросу сейчас было бы неправильно. Что касается налога на роскошь, то его проработка возможна в будущем.

По словам Силуанова, Минфин может заняться этим направлением, но не в этом финансовом году. Он также отметил, что изменение этого налога «больших денег не даст».

Ранее стало известно, что правительство России не будет менять условия эксперимента с самозанятыми, в частности по вопросам налогообложения, как минимум до его окончания.