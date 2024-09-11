Сбербанк повысил процентные ставки по вкладам

Максимальная доходность вклада «Лучший» в Сбербанке выросла до 20% при условии хранения средств на протяжении трех лет. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Условия получения максимальной выгоды по инвестиционному продукту следующие: минимальный размер вклада составляет 100 тысяч рублей. При этом это должны быть «новые» деньги, которые раньше не размещались на счетах банка. Выплату процентов клиенты получат по истечении трех лет.

Для тех, кто не хочет ждать так долго, организация предложила «СберВклад» со ставкой в 19%. Срок хранения средств составляет от семи до девяти месяцев. Размещать можно средства, которые ранее хранились на других счетах банка.

Максимальная ставка доступна зарплатным клиентам, пенсионерам, а также всем, кто тратит по картам банка 30 тысяч рублей в месяц и имеет подписку «СберПрайм».

Это новое повышение ставок Сбербанка по вкладам с начала осени. С 5 сентября компания повысила ставку по «Сбервкладу» до 18%, а также до 11% — по «Накопительному счету» с приветственной ставкой в 18%.

Рост ставок в банках связан с заседанием совета директоров Банка России на этой неделе, на котором регулятор примет новое решение о ключевой ставки. После июльского повышения индекса сразу на два пункта, до 18%, появились прогнозы о повторении подобного шага и увеличении ключевой ставки до 20%.