Сбербанк повысил ставки по накопительным счетам и вкладам

Сбербанк повысил ставки по «СберВкладу» до 18% годовых и ввел надбавки к базовой ставке по «Накопительному счету». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Повысить ставку по «СберВкладу» на два процента можно, если сумма трат по картам «Сбера» превысит 30 тысяч рублей в месяц, либо если клиент оформит получение заработной платы на карту банка. Кроме того, потребуется наличие подписки «СберПрайм».

Для клиентов, пользующихся пакетом услуг «СберПремьер», ставка по «Накопительному счету Премьер» вырастет с 10% до 11%, а приветственная ставка составит 17%. Чтобы получить дополнительные проценты, на брокерском счете «Сбера» необходимо иметь не менее одного миллиона рублей.

В пресс-службе добавили, что все клиенты с накопительными счетами с 5 сентября начнут получать до 3% надбавки, если они чаще будут использовать карты «Сбера» для оплаты покупок на сумму от 30 тысяч рублей в месяц. Также бонусы предусмотрены за оформление подписки на «СберПрайм».

Ранее Сбербанк увеличил ставки по вкладам на срок до семи месяцев до 17%. Повышение затронуло три продукта банка: «Лучший %», «Сбервклад» и «Управляй».