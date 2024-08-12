Прогноз повышения ключевой ставки Центробанка до 20% объяснили ростом инфляции

Перспективы повышения ключевой ставки Центрального банка России до 20% зависят от дальнейшего развития инфляции, которую подстегнул рост государственных расходов. Об этом 360.ru заявил экономист Николай Кульбака.

Он пояснил, что поступающий в экономику повышенный объем государственных средств привел к повышению зарплат и к тому, что россияне начали больше тратить. При этом объем выпуска товаров остался прежним.

«Поэтому цены начали расти. Это простой экономический процесс. Чтобы это остановить, Центробанк увеличил ключевую ставку. Если бы регулятор этого не делал весь год, то сегодня мы бы увидели очень большую инфляцию. Своими действиями Центробанк ее тормозит», — пояснил Кульбака.

В своем прогнозе экономист отметил, что пока сложно сказать, удастся ли регулятору сильнее замедлить инфляцию на фоне роста бюджетных расходов. Но в том, что Центробанк продолжит использовать все доступные инструменты для остановки роста цен, Кульбака не усомнился.

«Инфляция выше 15−20% в год — ситуация, в которой тяжело жить всем. Поэтому деятельность Центробанка вполне оправдана. Но все зависит от того, насколько они смогут ее притормозить и насколько сильно государство увеличит свои расходы», — подытожил собеседник 360.ru.

Повышение ключевой ставки до 20% и выше не исключил в интервью «Российской газете» заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин. Он подчеркнул, что регулятор пойдет на такой шаг, если увидит дальнейший рост инфляции, а также при условии сохранения проинфляционных рисков.

По его словам, под последний пункт подпадает поведение простых россиян и бизнеса, а также падение экспорта или сокращение возможностей получения импорта. Заботкин добавил, что основной эффект от последнего повышения ставки в полной мере проявит себя в следующем квартале этого года.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что снижения ключевой ставки до конца года можно не ждать. Также она не исключила нового повышения, исходя из обновленного негативного прогноза на ближайшие три года.