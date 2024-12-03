Санкции вынудили банки Китая отказаться от денег из России

Некоторые китайские банки перестали принимать платежи от кредитных организаций из России, попавших в новый санкционный список США. В ближайшей перспективе это не скажется на импорте товаров, сообщили «Известия» .

Среди отказавшихся сотрудничать с Россией оказались Bank of China и Bank of Kunlun. Генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин связал это с риском введения вторичных санкций. По его прогнозу, до инаугурации нового президента США Дональда Трампа не произойдет послаблений.

Первые проблемы с проведением платежей в Китай появились в конце 2023 года с введением 12-го пакета антироссийских санкций. Минюст США ввел новые ограничения в ноябре. Из крупных игроков в него попали Газпромбанк и БКС Банк. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский сообщил, что это не скажется на ввозе товаров, потому что, как правило, импорт оплачивался на два-три месяца вперед. Этого времени хватит на поиск новых способов расчета.

Казахстан отказался соблюдать антироссийские санкции, если они навредят его собственной экономике. Вице-премьер Серик Жумангарин объяснил, что на производстве некоторых санкционных товаров трудятся целые населенные пункты.