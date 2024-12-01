Китай изучит санкции Запада против России на случай войны за Тайвань

Китай создал специальную межведомственную группу, которая на примере России изучает способы противодействиям санкциям Запада. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По ее данным, новая комиссия готовит отчеты для властей, а китайские чиновники регулярно встречаются в Москве с представителями Центробанка, Минфина и других связанных с экономикой структур.

Китайские власти заинтересовались российскими «инициативами по развитию отечественного производства», отметил один из источников издания. По его мнению, изучением опыта России Китай занялся из-за риска введения санкций в случае обострения ситуации вокруг Тайваня.

Газета добавила, что интерес КНР к опыту противодействия санкциям не означает, что страна начнет военные действия. Собеседники издания выразили уверенность, что китайские власти таким образом готовятся к «экстремальному сценарию» вооруженного конфликта и его экономическим последствиям.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин встретился с американским президентом Джо Байденом. Он призвал Белый дом осторожно подходить к вопросу Тайваня.