Карты UnionPay Газпромбанка перестали обслуживать в ряде стран

Выданные Газпромбанком карты системы UnionPay перестали работать как минимум в семи странах: Казахстане, Катаре, Турции, ОАЭ, Таиланде, в Венгрии, Германии. Об этом сообщил ТАСС .

Обслуживаться перестали как корпоративные карты, так и индивидуальные. При попытке снять деньги банкоматы выдают предупреждение о технической ошибке или о том, что карта не обслуживается данным банком.

По данным «Коммерсанта», карты UnionPay Газпромбанка также не принимают в Китае. Клиенты не могут снять наличные в банкоматах ICBC.

За рубежом с 3 ноября перестали работать карты UnionPay, выпущенные банком «Русский стандарт». Финансовая организация подпала под санкции США вместе с «Абсолют-банком» и ВБРР.

В некоторых странах к оплате принимают карты российской системы «Мир». Они без каких-либо ограничений работают на Кубе, в Мьянме и Иране, сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян. Также карты можно использовать в Армении, Азербайджане, Вьетнаме, Венесуэле, Лаосе, Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии.