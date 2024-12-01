Казахстан отказался соблюдать антироссийские санкции Запада

Казахстан довел до стран Запада, что не будет соблюдать антироссийские санкции в ущерб собственным производствам. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам замглавы правительства, есть определенные товары, которые производятся в Казахстане. Они попадают в санкционную линейку.

«По этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся», — объяснил Жумангарин.

Одновременно с этим республика не собирается выступать в качестве государства для обхода санкций, добавил заместитель премьера.

Китайские власти ранее создали специальную межведомственную группу, которая на примере России изучает способы противодействия западным рестрикциям.