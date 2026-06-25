С 1 июля Сбер снизит ставки по ипотеке на 0,5–2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Кроме того, для части клиентов станут дешевле кредиты на индивидуальное жилищное строительство — скидка при строительстве быстровозводимых домов составит 1%, минимальные ставки на Домклик — от 21,4%.

Понизятся минимальные ставки по потребительским кредитам и максимальные ставки по вкладам.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 14,50% до 14,25%. После этого банки массово начали ухудшать условия по депозитам.

В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в случае ускорения инфляции может произойти обратная корректировка.