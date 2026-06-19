Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — с 14,50% до 14,25% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Решение о снижении приняли на основании возобновления умеренного роста экономики после снижения в начале года и замедления инфляции, которая не вышла из годового диапазона 4-5%.

Из-за роста бюджетных стимулов есть риск к возвращению повышения ключевой ставки до уровней выше, чем указано в апрельском базовом сценарии. При вынесении окончательного решения регулятор оценит устойчивость замедления инфляции, изменения ожиданий от цен, а также риски внутренних и внешних условий.

По новому прогнозу, годовая инфляция снизится до показателя 4,5–5,5% и приблизится к целевому показателю в 4% во втором полугодии. Резюме заседания совета директоров пресс-служба Банка России опубликует 1 июля. Следующее заседание о ключевой ставке пройдет 24 июля.

Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина в апреле заявила, что допускает паузу в снижении ключевой ставки из-за выхода на высокий уровень прогнозного диапазона инфляции.