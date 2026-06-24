Сегодня 19:51 Ставки падают. Что делать вкладчикам Кульбака: ставки по депозитам будут снижаться вслед за ключевой ставкой 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Ключевая ставка

Средняя ставка по двухлетним вкладам в 20 крупнейших российских банках впервые с декабря 2025 года опустилась ниже 11%. После решения Банка России снизить ключевую ставку до 14,25% кредитные организации начали постепенно ухудшать условия по депозитам, а эксперты считают, что этот процесс продолжится и дальше.

По данным индекса вкладов «Финуслуг», который рассчитывается по крупнейшим банкам страны по объему депозитов физических лиц, средняя ставка по двухлетнему вкладу на 22 июня составила 10,97%. Это на 0,03 процентного пункта ниже уровня 19 июня, когда Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Для двухлетних депозитов это стало минимальным значением с декабря прошлого года. До этого показатель оставался неизменным с мая 2026-го. По данным индекса вкладов «Финуслуг» на 22 июня, средняя доходность депозитов в крупнейших банках составила: 13,42% — по вкладам на три месяца;

12,97% — по вкладам на шесть месяцев;

12,27% — по годовым депозитам;

11,16% — по вкладам на полтора года;

10,97% — по двухлетним вкладам;

10,69% — по трехлетним депозитам. Как отметили в «Финуслугах», реакция банков последовала практически сразу после решения регулятора. На этой неделе две кредитные организации из топ-20 снизили ставки по двухлетним вкладам на 0,25 процентного пункта каждая. Остальные банки также начали корректировать депозитные линейки, уменьшая доходность по разным срокам размещения на 0,12–0,30 процентного пункта.

Фото: РИА «Новости»

Банки начали снижать ставки еще до решения ЦБ

Тенденция к удешевлению депозитов началась не после июньского заседания Банка России, а значительно раньше. Еще 19 июня, непосредственно перед заседанием регулятора, аналитики «Финуслуг» отмечали, что рынок занял выжидательную позицию. Однако по сравнению с апрелем доходность вкладов уже заметно снизилась. Так, с момента предыдущего заседания ЦБ, состоявшегося 24 апреля, когда ключевая ставка была уменьшена до 14,5%, средняя ставка по трехмесячным депозитам сократилась на 0,24 процентного пункта, по вкладам на полтора года — на 0,23 пункта, по двухлетним — на 0,21 пункта, а по трехлетним — на 0,28 пункта. Исключением стали лишь годовые вклады, доходность которых за этот период практически не изменилась. По информации Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках страны во второй декаде июня снизилась до 12,86% годовых. Показатель удерживается ниже отметки 13% уже второй месяц подряд. Впервые ниже этого уровня он опустился в третьей декаде мая 2026 года. До этого подобные значения фиксировались лишь осенью 2023-го. Для сравнения: в декабре 2024 года, когда ключевая ставка достигала максимальных значений, средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках поднималась до рекордных 22,28% годовых. При этом во второй декаде июня наиболее заметно подешевели вклады сроком от трех до шести месяцев. Средняя максимальная ставка по таким депозитам в крупнейших банках снизилась на 0,16 процентного пункта и составила 12,51% годовых. По вкладам сроком до трех месяцев показатель уменьшился до 12,39%, по депозитам от шести месяцев до года — до 12,37%, а по вкладам сроком свыше года — до 11,36% годовых.

Фото: РИА «Новости»

Снижение фиксируют крупнейшие банки

На 24 июня, по данным ежедневного индекса FRG100, в крупнейших российских банках средняя ставка по вкладам на сумму от 100 тысяч рублей составляет в зависимости от срока: на один месяц — 11,23% (−0,03 п. п. к 19 июня);

на три месяца — 12,10% (−0,03 п. п.);

на шесть месяцев — 11,70% (−0,04 п. п.);

на один год — 10,55% (−0,05 п. п.);

на три года — 8,89% (+0,02 п. п.). Почему падает доходность вкладов Кандидат экономических наук Николай Кульбака объяснил в беседе с 360.ru, что снижение ставок является прямым следствием действий Банка России. «Ставки по депозитам зависят прежде всего от ключевой ставки, устанавливаемой Центробанком. Именно к концу 2024 года ключевая ставка достигла своего максимума в 21%. Поскольку она снижается, будут снижаться и ставки по депозитам. Это нормальный механизм регулирования денежной массы в стране», — пояснил эксперт. По его словам, снижение ставок по депозитам будет происходить постепенно, однако скорость изменений будет отличаться в зависимости от политики конкретных банков. «Снижаться постепенно будут все ставки, но с разной скоростью, определяемой стратегиями конкретных банков», — отметил Кульбака. Эксперт обратил внимание на характерную ситуацию на рынке: сейчас самые выгодные предложения банки делают по коротким депозитам, тогда как долгосрочные вклады приносят заметно меньший доход. Кульбака обратил внимание, что кредитные организации уже закладывают в свои прогнозы дальнейшее снижение ключевой ставки. «Высокие ставки на короткие периоды означают, что банки в своей стратегии понимают, что ставки и дальше будут снижаться. Значит, брать под нынешние высокие проценты на долгий срок им просто невыгодно», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

Что будет со ставками дальше

На заседании 19 июня Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% и одновременно сохранил осторожный сигнал относительно дальнейших шагов. Решение регулятора оказалось более осторожным, чем ожидали многие участники рынка. Большинство экспертов, опрошенных 360.ru перед заседанием, прогнозировали снижение сразу на 0,5 процентного пункта. Тем не менее ЦБ ограничился шагом в 0,25 процентного пункта. Нынешнее решение стало уже девятым подряд смягчением денежно-кредитной политики. Цикл снижения начался летом 2025 года, и за это время ключевая ставка сократилась в общей сложности на 6,75 процентного пункта. Ключевая ставка остается главным ориентиром для финансового рынка. Именно под этот процент Банк России кредитует коммерческие банки и размещает у них средства. Вслед за изменением ключевой ставки банки обычно пересматривают условия по кредитам и депозитам для населения и бизнеса, поэтому решения регулятора напрямую влияют на доходность вкладов и стоимость заемных денег в экономике. В пресс-релизе регулятор указал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также внешних и внутренних рисков. В ЦБ также отметили, что устойчивый рост цен хотя и замедлился, но по-прежнему находится в диапазоне четыре-пять процентов в годовом выражении. При этом в последние месяцы ускорилось кредитование, а бюджетная политика может оказаться более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 24 июля.