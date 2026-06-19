«Скорее вверх, а не вниз»: Набиуллина допустила пересмотр прогноза по ключевой ставке ЦБ

Прогноз по средней траектории ключевой ставки на июль могут пересмотреть в сторону повышения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Сейчас проинфляционные риски даже выросли, и, если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз», — сказала она.

На сегодняшнем заседании ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых — девятый раз подряд. Прогноз по ставке на этом заседании не пересматривался, однако на следующем, опорном заседании 24 июля его обновят в целом. Банк России продолжит оценивать инфляционные риски и корректировать денежно-кредитную политику.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ рассматривал три варианта ключевой ставки: 14%, 14,25% и 14,5%. Каждая из них имела причины и аргументы.