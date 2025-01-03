Рубль не превратился в руины. В США допустили пересмотр санкций

Надежды на то, что экономика России рухнет под давлением санкций, не оправдались. Дебаты об эффективности рестрикций возобновятся с новой силой после вступления Дональда Трампа в должность президента США, сообщила газета The New York Times .

С февраля 2022 года десятки стран ввели тысячи санкций против российских банков, предприятий и граждан. Они рассчитывали, что от такого давления Россия не сможет продолжать кампанию на Украине. Однако прошло почти три года и, по мнению автора статьи, прогнозы о том, что экономические ограничения превратят рубль в руины, не оправдались.

«Санкции применялись с одной рукой, связанной за спиной», — сказал старший научный сотрудник Джеффри Шотт.

Россия нашла дополнительные способы обхода санкций, а Евросоюз по-прежнему покупает почти 50% сжиженного природного газа, экспортируемого Россией. Шотт сообщил, что благодаря этому российские поставщики смогли продать много газа и нефти по высокой цене.

Дебаты об эффективности и целесообразности санкций возобновятся с приходом нового президента США, уверены опрошенные NYT аналитики. Трамп уже заявил, что намерен использовать рестрикции как можно реже и изменить американскую политику в отношении Украины.

Снятие санкций допустил советник избранного президента Кит Келлог. Он призвал Белый дом выстраивать отношения с Россией на основе договоренностей, а не ограничений.