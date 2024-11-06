На Западе начали обсуждать снятие санкций с России после победы Трампа

После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США западные трейдеры начали обсуждать возможность снятия финансовых санкций с России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Сегодня утром все разговоры ведутся о том, как торговать с Россией и будут ли отменены санкции. [Трейдеры в западных банках] внезапно задаются вопросом о том, можно ли теперь торговать рублем», — рассказал один из портфельных менеджеров.

По его словам, банки на Западе до сих пор используют российскую валюту в офшорных операциях.

При этом на фоне победы Трампа курс евро резко обвалился, подешевев на 1,8% по отношению к укрепившемуся доллару США. Это оказался самый большой однодневный спад единой европейской валюты с марта 2020 года. Индекс доллара, в свою очередь, на пике вырос до 105,441 пункта, или 1,92%.

Российские акции заметно выросли в цене сразу после объявления Трампа победителем выборов в США, но эксперты посоветовали придерживаться консервативной стратегии, чтобы сохранить деньги, в частности, вкладываться в инструменты с фиксированной доходностью (облигации).