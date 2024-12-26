На Западе признали европейские санкции неожиданной победой России. Все дело в газе

Внутренние цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России в декабре снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем из-за притока топлива, экспорт которого был ограничен европейскими санкциями. Это показали расчеты западного агентства Reuters .

При этом санкции Евросоюза против российского СУГ вступили в силу только 20 декабря. Ограничения были предложены в прошлом году Польшей — одним из крупнейших в прошлом импортеров этого энергоресурса в Россию.

Для чего нужен СУГ и сколько он теперь стоит

Сжиженный нефтяной газ (пропан и бутан) в основном используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и для производства других нефтехимических продуктов. По расчетам Reuters, основанным на торговых источниках, оптовые цены в России на этот энергоноситель держатся на уровне около 14 тысяч рублей за тонну.

Рост экспорта

По данным отраслевых источников, в последние месяцы Россия увеличила экспорт сжиженного нефтяного газа в Китай, Монголию, Армению, Грузию и Азербайджан. Трейдеры в беседе с Reuters заявили, что экспорт России в Китай имеет потенциал для дальнейшего роста. Россия также экспортирует СУГ в Афганистан — после санкций Евросоюза топлива для экспорта в эти государства у российской стороны стало больше.

Причем здесь Украина

Украинские власти заявили, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 1 января 2025 года. Это станет серьезной проблемой для некоторых стран ЕС — в первую очередь, для Словакии, которая получала до 90% своего СУГ из России. В прошлом году «Газпром» поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа в Европу.

Реакция Словакии

Премьер Словакии Роберт Фицо уже обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что словацкой стороне грозит газовый кризис. По словам политика, глава Украины исключил возможность для транзита любого газа, поскольку подозревает, что он может быть российским.

В минувшее воскресенье, 22 декабря, Фицо прилетел с рабочим визитом в Москву, где обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с газом. По мнению премьера Словакии, продолжить транзит этого энергоресурса будет практически невозможно после 1 января 2025 года из-за позиции Украины.

Ранее в декабре стало известно, что Украина и Польша задумались над альтернативой поставок газа из России.