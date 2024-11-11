Российские компании предпочли депозиты инвестициям

В условиях повышения ставок российские компании предпочитают хранить деньги на депозитах, вместо того чтобы инвестировать их. Эта тенденция беспокоит профильные ведомства, сообщил РБК . Одним из возможных решений, по данным издания, станет усиление контроля за деятельностью банков в этой сфере.

«Проблема, что деньги ушли на депозиты вместо инвестиций, действительно есть», — отметил источник РБК.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что действительно идет обсуждение мер, направленных на стимулирование перехода средств с депозитов компаний в инвестиционные проекты.

«Мы думаем, как сделать так, чтобы им [компаниям] выгодно было не на депозитах хранить деньги, а вкладывать в экономику», — сказал он.

Независимый финансовый эксперт Андрей Бархота отметил, что сейчас процентные ставки по депозитам составляют 20–23% годовых, в то время как доходность предприятий редко превышает 15%. Это делает инвестиции менее привлекательными.

Такая значительная разница не позволяет полностью компенсировать потери, но можно сделать депозиты менее выгодными. Например, ужесточить регулирование для банков, что заставит их снижать ставки.

В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых и предупредил о вероятном новом повышении. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что благодаря этому пиковая инфляция начала снижаться по сравнению с летом.

Центральный банк России принимает решение о повышении ключевой ставки, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране. По прогнозам экспертов, если ее поднимут до 30% может спровоцировать экономический шок.