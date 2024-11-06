Центробанк допустил повышение ключевой ставки в декабре

Центральный банк России считает высокой вероятность повышения ключевой ставки в декабре. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых и предупредил о вероятном новом повышении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров.

«Повышение ключевой ставки на ближайшем заседании очень вероятно, но пока еще не предопределено. Необходимо повторить жесткий сигнал, который Центробанк давал в сентябре», — заявили в пресс-службе.

Совет директоров Банка России отметил, что сохранение ключевой ставки вероятно лишь в случае возникновения факторов, которые способны привести к более быстрому возвращению инфляции к цели, а также в случае существенного замедления устойчивой инфляции.

«Однако риски смещены в сторону проинфляционных, поэтому таких предпосылок мало», — резюмировали в ЦБ.

Ранее финансист Даниил Тюнь допустил, что ЦБ будет повышать ключевую ставку до 2027 года.