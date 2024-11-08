Пиковая инфляция снизилась после повышения ключевой ставки

Новак: после повышения ставки инфляция с пиков замедлилась до 8%

Повышение ключевой ставки дало первые плоды: пиковая инфляция начала снижаться по сравнению с летом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, которого процитировало РИА «Новости» .

«Сейчас она, по состоянию на 1 ноября, — 8%. Будем смотреть дальше, как будет динамика», — рассказал Новак.

Вице-премьер отметил, что высокая ключевая ставка не может сохраняться долго, поэтому Центробанк делает все, чтобы снизить инфляцию. Он выразил надежду, что снижение ставки произойдет уже скоро.

Ранее Центробанк не исключил, что в декабре ключевая ставка продолжит расти. По оценкам регулятора, риски смещены в сторону проинфляционных. По мнению финансиста Даниила Тюня, ее будут увеличивать до 2027 года.