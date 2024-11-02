Финансист Тюнь допустил, что ЦБ будет повышать ключевую ставку до 2027 года

Центральный банк России принимает решение о повышении ключевой ставки, чтобы сдержать рост инфляции и стабилизировать экономическую ситуацию в стране, однако вряд ли ее поднимут до 30%, как пишут СМИ. Об этом «ФедералПресс» сообщил частный инвестор и автор канала «Откуда деньги, Данила?» Даниил Тюнь.

По его словам, повышение ключевой ставки должно остановить стремительный рост цен, замедлить выдачу кредитов и постепенно выравнять финансовую ситуацию. Однако поднятие ее до 30% может спровоцировать экономический шок, возникновение которого власти старательно пытаются избегать.

Поэтому ЦБ вряд ли пойдет до увеличения ключевой ставки до таких значений. Но не исключено, что ее будут постепенно поднимать до 2027 года, подытожил эксперт.