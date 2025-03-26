Россияне смогут потребовать недополученную часть пенсии

Россияне могли недополучить пенсию из-за ошибок при подсчете стажа или отсутствия документов. Запросить недоимку можно через Соцфонд, сообщила агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Она назвала четыре причины, по которым могла быть недоначислена пенсия. Это наличие до 2015 года неучтенного нестрахового стажа, например, военной службы по призыву, уход за ребенком младше полутора лет, отстранение от работы реабилитированных фигурантов уголовных дел.

Кроме того, по словам Финогеновой, Соцфонд мог получить не все документы для подтверждения страхового стажа до 2002 года. Если эти бумаги появились, нужно предъявить их.

Пенсионерам, взявшим на попечение иждивенцев, положены повышенные выплаты. Четвертым случаем, когда нужно обратиться в Соцфонд за перерасчетом пенсии, профессор назвала переезд в районы Крайнего Севера или приравненные к ним, где действует собственный коэффициент.

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