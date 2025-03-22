В ГД назвали условия для пенсии в 100 тысяч рублей

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с корреспондентом ТАСС озвучил условия, при которых размер пенсии может составить 100 тысяч рублей. Он отметил, что в рамках действующей пенсионной системы достижение такого уровня маловероятно.

Свое мнение он высказал, комментируя результаты опроса, проведенного Banki.ru. Согласно исследованию, 72% людей с доходом от 200 тысяч рублей считают комфортным уровень пенсии от 100 тысяч.

«Если брать за основу результаты этого опроса и стремиться к достижению пенсии в 100 тысяч рублей, то текущая пенсионная система требует реформирования. Потому что сейчас эти ожидания — малореализуемые», — подчеркнул депутат.

Чтобы получать пенсию в размере 100 тысяч рублей, необходимо выполнить три условия:

в течение всей трудовой жизни получать официальную заработную плату не менее 230 тысяч рублей;

иметь непрерывный стаж работы 64 года;

отложить выход на пенсию до 75 лет.

Любые отклонения от этих параметров значительно снизят итоговую сумму. В качестве альтернативы можно рассмотреть возможность формирования дополнительной накопительной пенсии через добровольные взносы или инвестиционные инструменты.

Для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюдение определенных требований: достижение установленного возраста выхода на пенсию, наличие минимального страхового стажа и определенного индивидуального пенсионного коэффициента, напомнил Гаврилов.

«В 2025 году минимальный страховой стаж составляет 15 лет, минимальное значение ИПК — 30», — подчеркнул депутат.

Ранее Гаврилов рассказал, что размер досрочной пенсии рассчитывают по формуле: фиксированная выплата плюс стоимость индивидуальных пенсионных баллов. В 2025 году базовый размер пенсии составил 8908 рублей, а стоимость одного пенсионного балла — 145,69 рубля. Дополнительные надбавки получают граждане, работавшие на Крайнем Севере, и те, у кого есть иждивенцы.